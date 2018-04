'O Camareiro' tem seis indicações ao Prêmio Shell 2015

Nesta terça, 15, foi divulgado os indicados do segundo semestre do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo que completam a lista dos concorrentes à 28ª edição da premiação. O espetáculo O Camareiro concentra seis indicações nas categorias direção, por Ulysses Cruz; Cenário, de André Cortez; Ator por Tarcísio Meira; Figurino por Beth Filipecki e Renaldo Machado; Iluminação Domingos Quintiliano e Música por Rafael Langoni Smith.

Em seguida surge o espetáculo A Tempestade em quatro categorias (Direção, Ator, Figurino e Música). Em março de 2016 serão conhecidos os melhores em cada uma das nove categorias.

Confira a lista completa dos indicados:

Autor:

José Eduardo Vendramini por Cartas libanesas

Oswaldo Mendes por Insubmissas

Vinicius Calderoni por Ãrrã

Silvia Gomez por Mantenha Fora do Alcance do Bebê

Direção:

Zé Henrique de Paula por Urinal, o Musical

Rafael Gomes por Um Bonde Chamado Desejo

Gabriel Villela por A Tempestade

Ulysses Cruz por O Camareiro

Ator:

Daniel Alvim por Dias de Vinho e Rosas

Daniel Costa por Urinal, o Musical

Tarcísio Meira por O Camareiro

Helio Cicero por A Tempestade

Atriz:

Clarice Niskier por A Lista

Maria Luisa Mendonça por Um Bonde Chamado Desejo

Christiane Torloni por Master Class

Taís Araújo por No Topo da Montanha

Cenário:

André Cortez por Um Bonde Chamado Desejo

Attilio Baschera e Gregorio Kramer por Vanya e Sonia e Masha e Spike

André Cortez por O Camareiro

Renato Theobaldo por Master Class

Figurino:

Zé Henrique de Paula por Urinal, o Musical

Fause Haten por Um Bonde Chamado Desejo

Beth Filipecki e Renaldo Machado por O Camareiro

Gabriel Villela e José Rosa por A Tempestade

Iluminação:

Aline Santini por Ludwig e Suas Irmãs

Caetano Vilela por Dias de Vinho e Rosas

Domingos Quintiliano por O Camareiro

Wagner Pinto por A máquina Tchekhov

Música:

Daniel Maia por 1 Gaivota, É Impossível Viver Sem Teatro

Egberto Gismonti por Dias de Vinho e Rosas

Babaya e Marco França por A Tempestade

Rafael Langoni Smith por O Camareiro

Inovação:

‘Oficina Cultural Oswald de Andrade’ pela ampliação e renovação no acolhimento de projetos de Artes Cênicas, com a plena ocupação de seu espaço por Grupos e Companhias de teatro, com uma ousada agenda cultural que potencializa a revitalização do bairro do Bom Retiro.

‘Pequeno Teatro de Torneado’ pelo processo de integração, orientação e experimentação na formação de jovens na linguagem teatral através do exercício crítico de cidadania, com o deslocamento e compartilhamento dos resultados de trabalho do coletivo em diferentes espaços de São Paulo.

Exposição “Máquina Tadeusz Kantor – teatro + happenings + performances + pinturas + outros modelos de produção” pela abrangência da linguagem artística, proporcionando conhecer o universo Tadeusz Kantor e o diálogo entre culturas.

Núcleo de Dramaturgia SESI – British Council pelo estímulo e formação de novos dramaturgos, favorecendo o intercâmbio de processos criativos na escrita teatral.