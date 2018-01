O ator francês Maurice Durozier fala de seu ofício em São Paulo

O francês Maurice Durozier, integrante da consagrada companhia francesa Théâtre du Soleil, é ator nato. Uma das provas disso é que, em 2011, ele foi convidado a fazer uma turnê em Recife e, como já tinha um projeto rondando sua mente, topou o convite, dizendo que queria também fazer uma peça. Assim nasceu Palavra de Ator, espetáculo que teve estreia mundial naquele ano, na capital pernambucana, e rodou por algumas cidades do País, incluindo São Paulo. A montagem volta a ser apresentada entre quinta e domingo, como parte das comemorações do cinquentenário do Teatro Aliança Francesa.

“Queria falar sobre as confidências do ofício de ator”, diz Durozier, em entrevista ao Estado. “Pedi à minha filha – que é bióloga, e, na época, tinha 20 anos – para me fazer perguntas.” Assim, ele criou a dramaturgia da peça, que aborda as sensações, dúvidas, convicções e armadilhas que o palco proporciona a quem se arrisca a subir nele para ganhar a vida.

Palavra de Ator tem sessão especial nesta quinta-feira, 7, executada em francês. De sexta, 8, a domingo, 10, o público assiste à montagem em português, também interpretada por Durozier ao lado da brasileira Aline Borsari, que faz, em ambas as versões, o papel da filha questionadora. Para ela, atuar no espetáculo é um misto de ficção e realidade. “É uma grande experiência de transmissão. Interpretando a filha dele, estou no lugar da aprendiz – que é o que sou enquanto uma atriz que ouve seu colega mais experiente. É mesmo metalinguístico”, avalia.

Apesar de a montagem estrear no fim da semana, as atividades de Durozier em São Paulo iniciam hoje com o ateliê de teatro As Emoções do Ator. Em quatro dias, ele aborda assuntos como a relação entre a trilha sonora e os gestos, emoções de base e as entradas e saídas de cena.

Nesta terça-feira, 5, ele lança o livro Parole d’Acteur, que trata do mesmo assunto do espetáculo, na biblioteca Claudie Monteil (localizada dentro da sede da Aliança Francesa na Vila Buarque), às 19h. Na quarta-feira, 6, ele bate papo com o público após a exibição do filme A Aventura do Théâtre du Soleil, no próprio Aliança, às 20h.

Dirigido por Catherine Vilpoux e lançado em 2009 na França, o documentário mostra a diretora Ariane Mnouchkine falando de sua carreira e da concepção do Soleil. O depoimento é enriquecido com trechos de peças, ensaios, filmes e imagens de arquivo.

A família Durozier, da qual, é claro, descende Maurice, tem tradição no teatro francês. As memórias mais remotas indicam que Pierre Otto começou no ofício criando, em 1848, o itinerante Théâtre du Bel Air. Da mesma família, o casal Jeanne Pacot e Théophile Falck criam o também itinerante Théâtre Parisien, que dura até 1958. É a filha do casal, Réjane Falck, que se junta ao ator Albert Durozier, dando o nome carregado por Maurice.

Ele conta que, logo após nascer, foi levado para o trailer onde a família morava, fazendo espetáculos pela França. “Estou no palco, literalmente, desde que eu era bebê. Eu era muito pequeno, mas acho que isso tem importância.”