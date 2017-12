Núcleo OMSTRAB festeja seus 20 anos com novo espetáculo

Para celebrar as duas décadas do Núcleo OMSTRAB, a companhia estreia nessa quinta, 15, no Centro Cultural São Paulo, o espetáculo Fluxo Invisível, com direção de Fernando Lee.

A montagem mescla música e dança contemporânea, tendo como fonte de inspiração a relação do homem com a água. A partir de uma pesquisa sobre os rios ocultos de São Paulo e toda a problemática hídrica, criou-se uma dinâmica onde os fluxos sonoros e de movimento trazem à tona, de forma poética, uma das questões mais urgentes do mundo contemporâneo.

FLUXO INVISÍVEL. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1000. Tel.: 3397-4002. 5ª, 6ª, sáb., 20h; dom., 19h. Entrada Franca.