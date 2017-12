Novo teatro na cidade traz programação variada

Se a vida é marcada de estreias, Adriane Galisteu e o filho Vittorio podem comemorar. Mãe e filho vão pisar no palco pela primeira vez juntos no musical infantil A Bela Adormecida, que estreia no dia 6 de maio, em curtíssima temporada, no Teatro Opus.

Enquanto a dupla se prepara, o novo espaço localizado no Shopping Villa Lobos, já mantém programação cultural desde o início de abril.

Com mais de 1.800 m², o teatro projetado pelo arquiteto Carlos Bratke, fica na cobertura do shopping e tem capacidade para 751 espectadores. Além da sala de espetáculos, há um foyer com vista para a cidade, quatro camarins, áreas técnicas, depósitos, sanitários, bar e café, enumera o presidente da Opus Promoções, Carlos Konrath. “São Paulo tem uma agenda cultural para todos os gostos, queremos reunir aqui o que há de mais pulsante na capital.”

A empresa fundada em 1976, com sede em Porto Alegre, mantém a administração de outras oito casas de espetáculos pelo Brasil, incluindo o Teatro Bradesco em São Paulo e no Rio, três casas no Sul e três no Nordeste.

Com essa rede de prontidão, Konrath ressalta que uma equipe vai auxiliar na circulação de espetáculos locais por todo o circuito. “Temos parceiros e uma curadoria central que recebe propostas. A ideia é trocar informações entre o que acontece em cada região e criar novas condições. Assim, vamos prestigiar produções locais e fazer com que elas circulem pelo País, divulgando o trabalho de artistas menos conhecidos e formando novos públicos.”

Para a estreia de A Bela Adormecida, o teatro será palco para os mais de 180 figurinos, 22 atores e 6 cenários que contam com tecnologia para criar efeitos com aromas, sensações de chuva e neve na plateia. A peça inspirada no conto dos irmãos Grimm narra a vida da Princesa Aurora (Nicole Rosemberg) que é amaldiçoada pela bruxa Malévola, interpretada por Adriane. Já o filho da atriz vai viver o Príncipe Filipe quando criança.

O presidente também afirma que quer buscar uma variedade entre novos nomes e artistas de carreira. “Não existe receio em dizer que queremos abrigar shows com Caetano Veloso, Gilberto Gil, além de trabalhos internacionais”, conta.

Até junho, o Teatro Opus tem programação confirmada no site com shows de Frejat, Fafá de Belém e João Bosco.

A BELA ADORMECIDA. Teatro Opus. Avenida das Nações Unidas, 4.777. Sáb. e dom., às 16h. R$ 50 / R$ 25.

Estreia 6/5. Até 14/5.