Nova peça de Felipe Hirsch é uma boa opção para quem quer fugir da folia; veja os destaques

Conhecido pelas montagens que celebravam o valor da memória, o diretor Felipe Hirsch fez uma importante mudança em sua trajetória ao mesmo tempo em que continuou fiel a seus princípios estéticos com Puzzle, cuja quarta parte, Puzzle (d), estreia nesta sexta-feira, 13, no Sesc Vila Mariana.

A partir de textos de autores nacionais e estrangeiros, o encenador promove uma releitura crítica da atual situação brasileira, contextualizando desde as manifestações de rua até o ufanismo vazio.

Puzzle oferece um retrato da ambivalência da sociedade brasileira e ressalta a obra como seu trabalho mais político, ao colocar em cena questões como a violência e o consumo desenfreado.

Nesta quarta parte, ele utiliza textos de André Sant’Anna, Haroldo de Campos, Paulo Leminski e Roberto Bolaño. Outra novidade é a presença de um convidado especial em cada espetáculo. A cantora Cida Moreira abre a lista na apresentação desta sexta.

Onde: Sesc Vila Mariana . (611 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

Quando: Estreia hoje (13). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 8/3.

Quanto: R$ 12/R$ 40.

Música

O Ira! continua com a turnê Núcleo Base. Nasi (vocal) e Edgard Scandurra (guitarra) se juntam a Daniel Rocha (baixo), Johnny Boy (teclados) e Evaristo Pádua (bateria) para interpretar sucessos da banda, que gravou o primeiro disco há 30 anos. Envelheço na Cidade está no show.

Onde: Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

Quando: Dom. (15), 2ª (16) e 3ª (17), 18h.

Quanto: R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Exposições

Na 2ª (16) e na 3ª (17), a Pinacoteca abrirá somente para visitas à exposição das esculturas hiper-realistas de Ron Mueck – que está prestes a sair de cartaz. No fim de semana, é possível ver todas as mostras, das 10h às 18h. Na Quarta-Feira de Cinzas (18), o funcionamento será das 12h às 18h. A Estação Pinacoteca estará fechada na segunda e na terça de carnaval.

Onde: Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000.

Quando: 10h/18h (4ª, 12h/20h; 5ª, 10h/22h). Até 22/2.

Quanto: R$ 6 (5ª, 17h/22h, e sáb., grátis).

Cinema

Embora as possibilidades das salas estarem cheias por conta da expectativa das fãs, Cinquenta Tons de Cinza faz sua estreia em 1.090 salas do País. O longa conta a história de Anastasia Steele (Dakota Johnson), uma jovem estudante de literatura que, por um golpe do destino, conhece o bilionário Christian Grey (Jamie Dornan). O magnetismo entre os dois é instantâneo e o romance, a seu modo, se desenvolve. O conflito surge quando ele se revela um adepto de práticas de dominação sexual. E ela, virgem e recatada, percebe que o parceiro está em busca de uma mulher disposta a se submeter a seu rígido comando.