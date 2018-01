Ney Matogrosso inaugura teatro em SP

Pouco mais de dois anos depois de estrear o show Atento aos Sinais em São Paulo, no HSBC Brasil, Ney Matogrosso volta à cidade com o mesmo espetáculo, agora para inaugurar um teatro. A apresentação poderá ser revista em sessão para convidados na terça – e, para o público, na quarta –, na abertura do Teatro Porto Seguro, na região de Campos Elísios.

“Abrir um teatro sempre tem um sabor especial”, diz o cantor ao Estado, lembrando já ter feito a inauguração do Auditório Elis Regina, espaço que integra o Anhembi. Na ocasião, que ocorreu em julho de 1985, Ney apresentou o show Destino Aventureiro, com sucessos como Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza.

É também de Cazuza uma das canções que passaram a integrar o repertório de Atento aos Sinais depois de sua estreia: Poema. Outra novidade é Ex-Amor, parceria de Ney com Martinho da Vila. A setlist tem, ainda, canções como Freguês da Meia-Noite, de Criolo, e Roendo as Unhas, de Paulinho da Viola.

Ney, que está em processo de encerramento desta turnê, ainda não sabe qual será o próximo passo. “Pela primeira vez nestes 41 anos, chego ao final de um trabalho sem ter o outro pronto”, diz ele. “Por um momento, estranhei, depois veio uma ideia. Mas não estou com pressa”, conta, confessando que, por estar há mais de 20 anos emendando trabalhos, precisa de um descanso.

Novo palco. Próximo do Sesc Bom Retiro, o novo teatro chega para engrossar a cena cultural da região. Patrocinadora já tradicional de eventos teatrais, a empresa conclui o projeto que começou a ser pensado em 2007 e estava em execução há cerca de três anos. A nova casa, porém, não é reservada a espetáculos patrocinados pela seguradora, embora possa recebê-los.

“Planejamos trazer atividades durante a semana também, não só de sexta a domingo. A ideia é movimentar”, diz o curador Marco Griesi. Depois de Ney, a casa recebe os shows de Tiago Abravanel e Maria Rita. Nine – O Musical estreia no dia 23 de maio.

A empresa tem, ainda, o plano de construir um quarteirão de cultura na cidade. Além do teatro, um restaurante já está em funcionamento no local e um centro cultural está sendo construído, com entrega prevista para o segundo semestre.

Em breve, cidade terá duas outras novas casas

Além do teatro que inaugura esta semana, São Paulo terá pelo menos dois outros novos espaços. Anunciado como o maior teatro da cidade em termos de lotação (dependendo da configuração, tem espaço para até 1.800 pessoas), o Teatro Santander deve inaugurar entre setembro e outubro. Situado no complexo do Shopping JK Iguatemi, o local terá função multiúso, podendo receber diversos tipos de espetáculos e eventos. “Imaginamos ter mais teatro musical, mas também teremos shows de música e atenderemos a agenda corporativa”, diz o CEO de entretenimento da W Torre (parceira do Santander no teatro), Rogério Dezembro.

Entre agosto e setembro, o Teatro Villa Lobos deve abrir no shopping homônimo. Segundo o diretor da empresa responsável pelo teatro (Opus Promoções), Carlos Konrath, o local será aberto aos poucos, mesclando sessões para público e para convidados, com o musical Nuvem de Lágrimas, com canções sertanejas.