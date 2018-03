Nathalia Timberg é homenageada em prêmio de teatro

Na noite desta terça, 5, o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro festejou sua quarta edição, realizada no Teatro Porto Seguro. A cerimônia foi apresentada pelos atores Marisa Orth e Caco Ciocler e a festa que teve como homenageados Nathalia Timberg e Elias Andreato. O espetáculo 'A Tempestade' liderou a premição pelo voto popular.

Veja a lista de ganhadores:

Homenagem

Nathalia Timberg

Elias Andreato

Melhor iluminação

Voto do júri: Caetano Vilela por “Dias de Vinho e Rosas”, direção Fábio Assunção

Voto popular: Wagner Freire por A Tempestade” e “Master Class”

Melhor arquitetura cênica

Voto do júri: André Cortez e Alexandre Orion por “Repertório Shakespeare (‘Macbeth’)”

Voto popular: Gabriel Villela e Marcio Vinicius por “A Tempestade”

Melhor figurino

Voto do júri: Fábio Namatame por 'Chaplin, O Musical' e 'Dias de Vinho e Rosas'

Voto popular: Gabriel Villela e José Rosa por 'A Tempestade'

Melhor trilha original

Voto do júri: Vladimir Safatle por 'Caesar'

Voto popular: Babaya e Marco França por 'A Tempestade'

Melhor dramaturgia

Voto do júri: Silvia Gomez por 'Mantenha Fora do Alcance do Bebê'

Voto popular: Silvero Pereira por 'BR Trans'

Melhor diretor

Voto do júri: Rodrigo Spina por 'Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar'

Voto popular: Gabriel Villela por “A Tempestade”

Melhor elenco

Voto do júri: 'Repertório Shakespeare (‘Macbeth’)', direção Ron Daniels (Thiago Lacerda, Giulia Gam, Marco Antônio Pâmio, Luisa Thiré, Sylvio Zilber, Marcos Suchara, Lourival Prudêncio, Felipe Martins, Ana Kutner, Rafael Losso, André Hendges, Fabio Takeo, Stella de Paula e Lui Vizotto)

Voto popular: “A Tempestade”, direção Gabriel Villela (Celso Frateschi, Helio Cicero. Chico Carvalho, Leticia Medella, Dagoberto Feliz, Romis Ferreira, Marco Furlan, Rogerio Romera, Felipe Brum, Rodrigo Audi e Leonardo Ventura)

Melhor ator cadjuvante

Voto do júri: Daniel Costa por 'Urinal, O Musical'

Voto popular: Beto Sargentelli por 'Mudança de Hábito'

Melhor atriz coadjuvante

Voto do júri e popular: Guta Ruiz por 'Pergunte ao Tempo'

Destaque

Voto do júri e popular: Projeto Palco

Melhor ator

Voto do júri: Léo Bahia, por 'Chacrinha'

Voto popular: Silvero Pereira, 'BR Trans'

Melhor atriz

Voto do júri: Maria Luísa Mendonça, por 'Um Bonde Chamado Desejo'

Voto popular: 'Christiane Torloni, por “Master Class'

Melhor espetáculo de grupo

Voto do júri: 'Oleanna', Cia de Teatro Epigenia

Voto popular: 'BR Trans', As Travestidas

Melhor espetáculo musical

Voto do júri e popular: 'Urinal, O Musical', Núcleo Experimental

Melhor espetáculo de produção independente

Voto do júri e popular: 'A Tempestade', direção Gabriel Villela e produção Claudio Fontana