Musical 'Hamilton' bate recorde com 16 indicações ao prêmio Tony

Grande sucesso atual da Broadway, Hamilton bateu um recorde ao ser indicado em 16 categorias do Prêmio Tony nesta terça-feira, 3, solidificando seu favoritismo ao troféu principal, o de melhor musical.

Hamilton, que vem provocando uma corrida às bilheterias que não se via na Broadway há anos, tem um elenco multirracial em um musical com influências de hip-hop e R&B que conta a história do estadista norte-americano Alexander Hamilton, que foi morto em 1804 durante um duelo com o então vice-presidente Aaron Burr.

A peça rendeu indicações para os atores principais Lin-Manuel Miranda (Hamilton) e Leslie Odom Jr. (Burr), para a atriz principal Phillipa Soo e para melhor trilha sonora e libreto, ambos escritos por Miranda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na luta contra Hamilton, que é considerado vencedor certo na categoria de melhor musical, estão Shuffle Along, Waitress, Bright Star e Escola do Rock, do renomado Andrew Lloyd Webber.

Ganhadora de dois Oscar, a atriz Jessica Lange foi indicada por sua atuação elogiada no papel da viciada em morfina Mary Tyrone de Longa Jornada do Dia Noite Adentro, no qual os co-atores Gabriel Byrne e Michael Shannon também foram indicados e que também foi lembrado na categoria de melhor reencenação.

Os concorrentes a melhor peça são The Humans, The Father, King Charles III e Eclipsed.