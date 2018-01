Musical 'Cats' volta à Broadway depois de 16 anos

NOVA YORK - Cats, musical de grande sucesso do compositor Andrew Lloyd Webber baseado no Livro do Velho Gambá sobre Gatos Travessos, do poeta T.S. Eliot, voltou à Broadway depois de 16 anos.

O revival, estrelado pela cantora Leona Lewis, voltou oficialmente no domingo ao Teatro Neil Simon. Cats estreou no West End de Londres em 1981 e foi para a Broadway um ano depois, rendendo 7.485 apresentações até ser encerrado no ano 2000.

"Vocês provavelmente acharão que é totalmente o Cats de que se lembram", disse Lloyd Webber, conhecido por outros musicais de sucesso como O Fantasma da Ópera. "Condensamos algumas coisas. Há uma... canção no show a que eu mesmo nunca fui particularmente afeiçoado e que saiu agora, o que é um prazer muito, muito grande. Trabalhamos bastante e acho que estamos bastante satisfeitos com ele".

O espetáculo vencedor de vários prêmios foi visto por plateias de mais de 30 países e traduzido para 15 idiomas.