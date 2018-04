Musical: A explosão de qualidade da pequena produção marca 2015

Se os grandes espetáculos continuam entrando em cartaz, unindo luxo e criatividade (como em Mudança de Hábito, esplendoroso), o teatro musical em São Paulo mostrou que também tem espaço para produções mais modestas, mas de infinita qualidade – é o caso de Urinal, a grande surpresa do ano.

Com direção geral de Zé Henrique de Paula e musical de Fernanda Maia, Urinal estreou em abril, quando a crise da água em São Paulo ainda era crítica. Mas a montagem revelou-se superior ao brincar com o próprio gênero. Fez tanto sucesso que agora vai para um palco maior, o do Teatro Porto Seguro.

Destaque ainda para Simone Gutierrez e Miguel Falabella, casal improvável que deu muito certo em Antes Tarde do que Nunca. A expectativa agora é para a chegada de Wicked.

DESTAQUES

‘Urinal’

Distopia futurista ao estilo das obras de George Orwell e Aldous Huxley, foi a surpresa do ano

‘Antes Tarde do Que Nunca’

Ao som das músicas originais de George e Ira Gershwin, apresentou Simone Gutierrez e Miguel Falabella como casal afiado

‘Mudança de Hábito’

O triunfo do luxo, mas também do talento vocal e na interpretação de Thiago Machado