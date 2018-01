Mostra Internacional de Teatro de São Paulo chega à 2ª edição

“Agora que vocês estão cobrando, vocês vão ver!”, diz o diretor de teatro Antônio Araújo, repetindo o que ouviu de algumas pessoas. A fala faz referência a uma das novidades da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), que abre sua segunda edição na sexta-feira, 6, novamente com direção artística de Araújo e direção-geral de produção de Guilherme Marques.

O que eles iriam ver, segundo os autores da frase, era o esvaziamento do público que compareceu em peso à primeira edição, totalmente gratuita, em março do ano passado. A previsão logo se mostrou equivocada: poucos dias após o início das vendas de ingressos (R$ 20 ou R$ 10, no caso de meia-entrada), no início de fevereiro, a maioria dos espetáculos já tinha lotação esgotada. A decisão é uma forma de controlar as filas.

“Acho que isso tem a ver com algo que intuíamos”, diz Araújo. “A cidade precisava de um evento dessa natureza.” Segundo ele, São Paulo tem alguns festivais internacionais como a Mostra Latino-americana de Teatro de Grupo, o do Memorial da América Latina e o Mirada, em Santos. Os recortes, porém, como os nomes dos eventos sugerem, são latino ou ibero-americanos. “Faltava um festival realmente internacional, que englobasse países do mundo todo”, ressalta.

Se, em 2014, a MITsp reuniu montagens de oito países, neste ano nove nações aparecem por aqui. O número de espetáculos, no entanto, teve uma leve queda: sem conseguir os 15 desejados (por falta de verba), serão 12, diante dos 13 da edição passada. A ideia é, de fato, manter a MITsp com um formato menor, em uma “escala humana”. A mostra é calculada para que o público tenha condições de ver todos os espetáculos e participar das atividades paralelas.

A programação foi definida em três principais eixos curatoriais. Já presente no ano passado, a relação do teatro com as outras artes fica mais perceptível, sobretudo com o cinema. É o que ocorre, por exemplo, em Senhorita Julia, clássico do sueco August Strindberg, que ganha versão da companhia alemã Schaubühne am Lehniner Platz, com direção de Katie Mitchell e Leo Warner. No espetáculo, os diretores usam técnicas de cinema, dando caráter multimídia à encenação. O mesmo acontece em Julia, versão do mesmo texto montada pela Companhia Vértice, com direção de Christiane Jatahy – única diretora brasileira presente na MITsp. Ela também apresenta E se Elas Fossem para Moscou?. Os espetáculos são os únicos já apresentados no Brasil.

Espera-se que outra peça também promova a comunicação entre teatro e cinema. Canção de Muito Longe é uma coprodução da MITsp com o grupo holandês Toneelgroep Amsterdam. Os curadores ainda não sabem como será a peça, já que ainda não tiveram acesso a ensaios e deram liberdade total ao diretor Ivo van Hove. “Os últimos trabalhos de Hove aos quais assisti tinham relação com o cinema”, explica Araújo. “Não sei quanto Canção... vai ter disso.” Para ele, que já dirigiu um espetáculo produzido em parceria com o Festival de Avignon e o Teatro Nacional da Bélgica, uma coprodução desse tipo faz com que São Paulo finque os pés no cenário internacional de teatro.

As versões de Senhorita Julia e E se Elas Fossem... marcam outra vertente curatorial: a remontagem de textos clássicos, sempre com encenações contemporâneas. Juntam-se às peças, nessa categoria, A Gaivota, do russo Yuri Butusov, e Woyzeck, do ucraniano Andriy Zholdak. Estes diretores, por sua vez, expressam a terceira grande linha de pensamento: a presença de conflitos geopolíticos.

As relações entre espetáculos da mostra vão além desses grandes eixos. Araújo atenta para sutilezas como Stifters Dinge, peça suíço-alemã dirigida por Heiner Goebbels. No palco, nenhum ator. Apenas uma instalação de som e imagem, que mescla música erudita contemporânea e artes visuais. As Irmãs Macaluso, da italiana Emma Dante, faz um tipo de contraponto, com seu forte elenco de oito mulheres e um homem.

Para espectadores mais ávidos, há uma intensa programação de Olhares Críticos. Estão previstos, logo após algumas apresentações, ‘diálogos transversais’ em que profissionais de outras áreas falam sobre as peças (José Miguel Wisnik, por exemplo, aborda Canção de Muito Longe), e ‘pensamentos em processo’, com diretores abrindo seus processos de criação.

Com grande parte dos ingressos esgotados, Araújo faz de uma prática comum sua uma dica: “Não comprou? Vá para a porta do teatro e tente entrar. A maior parte das vezes em que faço isso, dá certo”.

Serviços:

A Gaivota - Direção: Yuri Butusov (Rússia)

Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer - Dias 06 e 07 de março às 16h

Duração: 4h45 (com 3 intervalos de 15 min. cada) - Recomendação: 14 anos - com legendas

Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer - 776 lugares - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera - Tel. 11 3629-1075

As Irmãs Macaluso - Direção: Emma Dante (Itália)

Teatro João Caetano - dias 06, 07 e 08 de março às 21h

Teatro Flávio Império - dias 09 e 10 de março às 20h

Duração: 1h10 - Recomendação: 14 anos - com legendas

Teatro João Caetano - 436 lugares - Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino - Tel. 11 5549-1744

Flávio Império - 410 lugares - Rua Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaíba - Tel. 11 2621-2719

Woyzeck - Direção: Andriy Zholdak (Ucrânia)

Sesc Consolação - Ginásio - Dias 07 e 09 de março às 21h e dia 08 de março às 18h

Duração: 2h30 - Recomendação: 16 anos - com legendas

Sesc Consolação - Rua Doutor Vila Nova, 245 - Vila Buarque - Tel. 11 3234-3000

Morrer de amor, segundo ato inevitável: Morrer - Direção: Jorge Hugo Marín (Colômbia)

Oficina Cultural Oswald de Andrade

De 09 a 11 de março de 2015, às 16h

Duração: 1h - Recomendação: 10 anos - com legendas

Oficina Cultural Oswald de Andrade – 100 lugares – Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – Tel. 11 3221-5558

Julia - Direção: Christiane Jatahy (Brasil)

Teatro Sérgio Cardoso - Sala Sérgio Cardoso

Dia 09 de março às 18h e dias 10 e 11 de março às 19h

Duração: 1h30 - Recomendação: 16 anos

Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista - Tel. 11 3288-0136

Canção de Muito Longe - Direção: Ivo van Hove (Holanda)

Sesc Consolação - Teatro Anchieta

Dias 10, 11, 12, 13 e 14 de março às 21h

Duração: 1h10 - Recomendação: 14 anos - com legendas

Sesc Consolação - Rua Doutor Vila Nova, 245 - Vila Buarque - Tel. 11 3234-3000

Stifters Dinge - Direção: Heiner Goebbels (Suíça)

Sesc Ipiranga - Ginásio

Dia 10 de março às 21h e dias 11 e 12 de março às 17h e às 21h

Duração: 1h10 - Recomendação: 14 anos - com legendas

Sesc Ipiranga - 180 lugares - Rua Bom Pastor, 822 - Ipiranga - Tel. 11 2215-8418

Arquivo - Direção: Arkadi Zaides (Israel)

Itaú Cultural - Sala Itaú Cultural

Dias 11, 12, 13, 14 e 15 de março às 19h

Duração: 1h05 - Recomendação: 14 anos - com legendas

Itaú Cultural - 210 lugares - Av. Paulista, 149 - Bela Vista - Tel. 11 2168-1777

OPUS nº 7 - Direção: Dmitry Krymov (Rússia)

Sesc Consolação - Ginásio Vermelho

Dias 13 e 14 de março às 21h e dia 15 de março às 18h

Duração: 2h30 (com intervalo de 30 min) - Recomendação: 14 anos - com legendas

Sesc Consolação - Rua Doutor Vila Nova, 245 - Vila Buarque - Tel. 11 3234-3000

Senhorita Julia - Direção: Katie Mitchell e Leo Warner (Alemanha)

Sesc Pinheiros - Teatro Paulo Autran

Dias 13 e 14 de março às 21h e dia 15 de março às 18h

Duração: 1h15 - Recomendação: 14 anos - com legendas

Sesc Pinheiros - 1010 lugares - Rua Paes Leme, 195 - Pinheiros - Tel. 11 3095-9400

Matando o tempo, primeiro ato inevitável: Nascer - Direção: Jorge Hugo Marín (Colômbia)

Oficina Cultural Oswald de Andrade

De 13 a 15 de março de 2015 às 17h

Duração: 1h10 - Recomendação: 10 anos – com legendas

Oficina Cultural Oswald de Andrade – 100 lugares – Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – Tel. 11 3221-5558

E se Elas Fossem para Moscou? - Direção: Christiane Jatahy

Teatro Sérgio Cardoso: Sala Sérgio Cardoso - Peça / Sala Pascoal Carlos Magno - Filme / exibição simultânea da peça e filme

Dias 14 e 15 de março às 18h e às 21h

Duração: 1h40 - Recomendação: 14 anos

Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista - Tel. 11 3288-0136