Mineiros da companhia Quatroloscinco trazem histórias do cotidiano para espetáculo

Ainda que uma cadeira seja, no geral, similar à outra, ambas podem ditar o comportamento de quem senta. “A maneira como se senta num trono, ou quando se está num restaurante caro. A construção desse ambiente molda a forma de comportamento das pessoas”, explica a atriz Rejane Faria, que está ao lado de Ítalo Laureano no espetáculo Ignorância, do grupo mineiro Quatroloscinco – Teatro do Comum, em cartaz a partir desta sexta, 22, na Funarte.

A dramaturgia criada por Marcos Coletta e Assis Benevenuto compõe o quinto trabalho da companhia e a terceira empreitada da dupla, após as peças Humor (2014) e Outro Lado (2011).

Em Ignorância, os atores se revezam na construção de cinco cenas calcadas no cotidiano e atravessadas por uma obsessão pelo progresso da civilização, explica Coletta. “Estamos vivendo momentos nos quais esse sentimento está à flor da pele. São tempos sombrios”, conta. Entre as cinco cenas da montagem, Rejane destaca momentos como o diálogo entre a curadora de um museu e um eletricista. “Buscamos explorar o conceito, por vezes, equivocado de conhecimento.” Na cena, o homem está realizando um reparo enquanto demonstra sua falta de conhecimento diante de tantas obras de arte. “Existem várias formas de conhecimento e, da mesma maneira, a curadora mantém-se ignorante da sabedoria daquele trabalhador. Quando as pessoas demonstram superioridade diante do outro, isso só revela o contrário”, conta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outro instante, há um debate sobre o conceito de racismo, Rejane é negra e Laureano, branco. “São as várias formas de manifestar brutalidades”, completa a atriz. Para compor o cenário, o espetáculo traz cerca de 3o cadeiras que são espalhadas pelo palco. Como a atriz explica, elas podem ser desde o trono de um rei, a cadeira do restaurante ou as trincheiras de um campo de guerra.

IGNORÂNCIA

Funarte. Alameda Nothmann, 1.058, Campos Elísios, tel.: 3662-5177. 6ª e sáb., às 21h; dom., às 20h. R$ 10 / R$ 20. Até 8/5.