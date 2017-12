Miguel Falabella inicia participação em ‘Wicked’

“Eu não queria morrer sem antes atuar no teatro Renault.” Com essa frase, misto de ironia e alegria, o ator, diretor e escritor Miguel Falabella aceitou o convite para fazer uma participação especial no musical Wicked, em cartaz em São Paulo – até domingo, 18, ele vai representar o 'Mágico de Oz', substituindo momentaneamente Sérgio Rufino.

A ação inicia uma tradição já comum na Broadway, a da presença extraordinária de uma estrela em um grande espetáculo. Depois de Falabella, o ator Gabriel Leone vai interpretar Fiyero nas apresentações dos dias 8 e 9 de outubro. “Fiquei emocionado com o convite e logo retomei minhas aulas de canto, pois, depois da euforia, descobri que o papel é para um tenor, ou seja, tenho de readequar minha voz”, contou ele ao 'Estado'.

'Wicked' é baseado no romance do mesmo nome, publicado em 1995, por Gregory Maguire. A origem da história foi sua curiosidade em saber o que se passava na terra de Oz antes da chegada da garotinha Dorothy.

Assim como Leone, Falabella participaria apenas de duas apresentações, mas, entusiasmado, o ator pediu para encenar todas as seis récitas da semana. “Tanto trabalho não poderia ser para apenas um par de atuações”, comenta ele, que contou com dicas de Rufino, o titular no papel. “Ele foi de uma extrema gentileza. Por isso, eu já o convidei para fazer uma participação no seriado que estou gravando na Globo.”

Trata-se de 'Brasil a Bordo', programa previsto para estrear em outubro, depois do 'Fantástico'. Serão doze episódios sobre uma companhia aérea à beira da falência. “Para que os donos possam saldar as dívidas, um juiz autoriza a continuidade dos voos. Mas é uma loucura, pois os passageiros sofrem arrastão, tem moleque vendendo comida, os comissários brigam entre si, enfim, um retrato do Brasil”, explica Falabella, que conta com velhos amigos no elenco: Ney Latorraca, Arlete Salles e Luis Gustavo.