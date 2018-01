Miguel Falabella e Gabriel Leone fazem participações especiais em 'Wicked'

Os atores Miguel Falabella e Gabriel Leone farão participação especial no musical Wicked, iniciando uma tradição já comum na Broadway – a de presença extraordinária de uma estrela em um grande espetáculo. Falabella será o primeiro a se apresentar: ele viverá o Mágico de Oz em todas as sessões de Wicked entre os dias 15 e 18 de setembro. Já Leone vai interpretar Fiyero nas apresentações dos dias 1 e 2 de outubro. Os ingressos para as sessões especiais no teatro Renault já estão à venda.

Wicked é baseado no romance do mesmo nome, publicado em 1995, por Gregory Maguire. A origem da história foi sua curiosidade em saber o que se passava na terra de Oz antes da chegada da garotinha Dorothy. A obra logo interessou o também escritor Winnei Holzman, que se encarregou de transformá-lo em musical.

Para isso, o grupo cresceu com a chegada do letrista Stephen Schwartz e do diretor Joe Mantello. Curiosamente, o livro seria transformado no início em cinema, mas logo o trio percebeu o potencial direcionado para o palco. E, à medida que o projeto tomava forma, os acontecimentos mundiais interferiam no processo criativo.

Visto por mais de 50 milhões de pessoas no mundo e com um faturamento superior a US$ 4 bilhões, Wicked tem atualmente sete produções ao redor do planeta (Nova York, Londres, Seul, Sapporo - Japão, uma turnê no Reino Unido e uma turnê nos EUA, além do Brasil).