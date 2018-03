Marcos Caruso e Grace Passô levam prêmio no Rio

Marcos Caruso, por seu papel no monólogo O Escândalo de Philippe Dussaert e Grace Passô pela autoria de Vaga Carne receberam o prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro nas categorias de melhor ator e autor, respectivamente. A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu na terça, 14, no Copacabana Palace.

Caruso lembrou que a primeira vez que concorreu a um prêmio como ator, o vencedor foi Edwin Luisi, apresentador desta edição da premiação. "Eu me senti no meio de pessoas que eu conheço. Pessoas do teatro, quem amam teatro, que dão o sangue pelo teatro", afirmou. O ator agradeceu à Shell por manter a premiação. "Cultura é para ser cultivada. Cultivar é manter um prêmio por 29 anos", completou.

A atriz Grace Passô que está em temporada em São Paulo com o espetáculo Vaga Carne, vai participar de um ao vivo no Facebook do Cultura Estadão, nesta quarta, 15.

35 anos de amor ao teatro

A edição deste ano celebrou ainda as tradições do teatro popular e de rua com uma homenagem à trajetória do Grupo Galpão, que atua há 35 anos na cena teatral brasileira e é um dos mais importantes do país.

Eduardo Moreira, um dos fundadores do Grupo Galpão, destacou a importância do teatro para o país. "Um país sem cultura, arte e teatro é um país sem memória. E um país sem memória não tem história, tem um povo sem senso crítico e manipulável", disse.

Lista completa de vencedores do 29º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro:

Autor:

Grace Passô por Vaga carne

Direção:

Duda Maia por Auê

Ator:

Marcos Caruso por O escândalo Philippe Dussaert

Atriz:

Vilma Melo por Chica da Silva, o musical

Cenário:

André Curti e Artur Luanda Ribeiro por Gritos

Figurino:

Luiza Fardin por Seu fosse Iracema

Iluminação:

Renato Machado por Uma praça entre dois prédios, próximo de um chaveiro, grafites na parede e uma árvore

Música:

Luciano Moreira e Felipe Vidal por Cabeça [um documentário cênico]

Inovação:

Rede Baixada em Cena, pelo movimento de discutir a criação estética e o poder de mobilização de 18 coletivos de 13 cidades da Baixada Fluminense.