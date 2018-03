‘Lisbela e o Prisioneiro – O Musical’ transporta a peça de Osman Lins para o picadeiro

Autor de obras fundamentais da literatura brasileira, como Nove, Novena e Avalovara, o escritor pernambucano Osman Lins (1924-1978) acreditava que a escrita não podia fazer concessões. Mesmo no teatro, gênero que via principalmente como forma de entretenimento. Foi assim que buscou histórias ouvidas por amigos e familiares no Nordeste, assim como pesquisou ditados, expressões e até mesmo dísticos escritos em para-choque de caminhões para escrever Lisbela e o Prisioneiro, uma das mais graciosas peças da dramaturgia nacional.

É justamente o tom lúdico que marca Lisbela e o Prisioneiro – O Musical, que estreia nesta sexta-feira, 10, no Teatro Nair Bello. A trama continua a mesma que consagrou a inúmeras montagens da peça assim como a versão cinematográfica de Guel Arraes – artista mambembe, Leléu (Luiz Araújo) chega à cidade de Vitória de Santo Antão com seu circo, após se engraçar com mulher de um matador de aluguel, o vilão Vela de Libra (Fernando Prata). Na cidade, Leléu conhece Lisbela (Ligia Paula Machado), que está de casamento marcado com Douglas (Beto Marden), mas eles se apaixonam irremediavelmente.

“Na versão musical, promovemos o encontro do real com a fábula, ou seja, o que o espectador acompanha é a história desse amor apresentada como uma peça do circo do Leléu”, conta Francisca Braga, responsável pela adaptação e supervisão geral do espetáculo. “É um espetáculo puramente circense.”

Por conta disso, o elenco de oito atores não apenas interpreta e canta, como ainda participa de números de circo ao lado de cinco acrobatas, que também têm função dramática, participando das cenas. Trapézio, tecido acrobático, corda indiana, malabares, clown, mágica e acrobacias de solo irrompem no palco com grande naturalidade, sob a coordenação do artista circense Roger Pendezza, que se baseou nos artistas mambembes brasileiros.

Para completar, ainda tem coreografias de balé, forró, samba e roller dance, executada em patins. “Tudo isso exige um grande esforço físico e muito ensaio para evitar vozes ofegantes durante um número musical”, conta Ligia que, não bastasse atuar, também ajudou a criar as coreografias, divide a direção com Dan Rosseto e trabalhou na captação de recursos, o que já garantiu a temporada se estender, depois de São Paulo, ao Rio, Porto Alegre, Curitiba e ainda uma cidade de Santa Catarina, a definir.

Tamanha engrenagem só funciona hoje com perfeição porque Ligia, Francisca e Rosseto começaram a trabalhar no projeto há dois anos. “Foi quando iniciamos o preparo circense”, conta a atriz, enquanto Francisca fazia a pesquisa de canções que seriam incluídas na montagem. “Selecionei 14, apenas as que de fato teriam uma função dramatúrgica”, comenta ela, orgulhosa de garimpar desde clássicos, como Rosa, de Pixinguinha, até três composições pouco conhecidas de Zé Ramalho: Modificando o Olhar, Noite Preta e Corações Animais (veja lista abaixo). “E não pude deixar de fora aquela que todos esperam, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, do Caetano Veloso.”

Enquanto a eleição das músicas progredia (processo quase infinito, pois a lista foi modificada até poucos dias antes da estreia), Dan Rosseto buscava criar a melhor encenação que se adaptasse àquelas canções. “Utilizei a linguagem do teatro musical brasileiro, que é diferente do da Broadway.”

Isso significa que os oito músicos que ficam em cena também participam como atores, formando, por exemplo, a corpo de soldados da cidade. “Cuidamos de todos os detalhes, inclusive na interpretação”, conta Ligia. “Os personagens passam por transformações. Lisbela, por exemplo, começa a história como uma menina ingênua e termina como uma mulher que briga pelo seu amor.”

Filme de Guel Arraes busca o melhor do mau gosto

Na versão que dirigiu para o cinema em 2003, o diretor Guel Arraes buscou apresentar um Nordeste pop, aquele que vem estampado em para-choque de caminhão, brega mas não debochado, diferente do Nordeste suburbano apresentado na maioria dos longas nacionais. Com Débora Falabella e Selton Mello nos papéis principais, o filme busca quebrar o preconceito contra o kitsch e trazer o melhor do mau gosto.

AS CANÇÕES

Sonho de um Palhaço

Antônio Marcos

Saga

Filipe Catto

Você não me Ensinou a Te Esquecer

Caetano Veloso

Modificando o Olhar

Zé Ramalho

Conversa de Botequim

Noel Rosa

Noite Preta

Zé Ramalho

Corações Animais

Zé Ramalho

Céu de Santo Amaro

Flávio Venturini e Caetano Veloso

Rosa

Pixinguinha

Estrada do Sertão

João de Pernambuco

Foi Deus Quem Fez Você

Amélinha

Somos Todos Iguais Nessa Noite

Ivan Lins

Quero nem Saber

Dominguinhos

Baby, Baby

Erasmo Carlos

Purpurina

Jerônimo Jardim