'Leite Derramado' lidera indicações ao Prêmio Shell

Nesta terça, 13, foi divulgada a lista dos indicados do segundo semestre semestre do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. Desta vez, o espetáculo com mais indicações foi Leite Derramado, concorrendo nas categorias Direção, Atriz e Iluminação.

O espetáculo é uma adaptação do premiado livro de mesmo nome escrito por Chico Buarque. A obra narra a trajetória do personagem Eulálio D’Assumpção, que se mistura a acontecimentos do Brasil. O homenageado da próxima edição do Prêmio será o ator Antônio Fagundes, pela dedicação ao teatro e pelo trabalho de formação de público e investigação artística.

Outros 13 espetáculos/companhias completam a lista de indicados do segundo semestre. Outros destaques foram “Sínthia” e “O grande sucesso”, com duas indicações cada: Direção, Atriz, Figurino e Música, respectivamente.

O júri de São Paulo é composto por Carlos Eduardo Colabone, Evaristo Martins de Azevedo, Lucia Camargo, Luiz Amorim e Renata Melo.

Na lista do primeiro semestre, o espetáculo Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, que retrata o universo do cangaço, concorre em três categorias – figurino (Márcio Medina), iluminação (Aline Santini) e música (Dr. Morris) – assim como A Tragédia Latino-americana, que disputa os prêmios de Direção (Felipe Hirsch), cenário (Daniela Thomas) e música (Arthur de Faria), com um texto que discute as heranças da colonização em nosso continente.

Confira a lista dos indicados ao segundo semestre:

Autor:

Diego Fortes por 'O Grande Sucesso'

Vinicius Calderoni por 'Os Arqueólogos'

Direção:

Kiko Marques por 'Sínthia'

Roberto Alvim por 'Leite Derramado'

Ator:

Fulvio Stefanini por 'O Pai'

Paulo Szot por 'My Fair Lady'

Atriz:

Denise Weinberg por 'Sínthia'

Juliana Galdino por 'Leite Derramado'

Cenário:

Beto Mainieri por 'A Melancolia de Pandora'

Coletivo Bijari por 'Adeus Palhaços Mortos'

Figurino:

Bia Piaretti e Carol Reissman por 'Cabaré Fucô'

Karen Brusttolin por 'O Grande Sucesso'

Iluminação:

Domingos Quintiliano por 'Leite Derramado'

Miló Martins por 'Um Berço de Pedra'

Música:

Gilson Fukoshima por 'O grande Sucesso'

Miguel Briamonte por 'Forever Young'

Inovação:

SP Escola de Teatro Centro de Formação das Artes do Palco pela formação de profissionais na área técnica e artística sob uma política pedagógica contemporânea.

Grupo Parlapatões pela contínua atividade e manutenção de espetáculos em repertório em seu espaço, privilegiando a variedade de linguagens artísticas.