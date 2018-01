Leandro Karnal faz palestra sobre Shakespeare no Teatro do Sesi

O historiador, professor e colunista do Estado, Leandro Karnal, vai ministrar palestra sobre o dramaturgo William Shakespeare (1564-1616) nesta segunda-feira, 24, às 20 horas, no Teatro do Sesi-SP. Em Shakespeare, O Indivíduo, a Noz e Nós, Leandro Karnal abordará a questão do individualismo moderno tomando como base a peça Hamlet, uma das mais famosas obras do dramaturgo, poeta e ator inglês.

O evento faz parte do 8º Ciclo do Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council, coordenado pela jornalista e dramaturga Marici Salomão. O tema destacado pela edição é dramaturgia e relações de poder. A programação, com entrada gratuita, ocorre até 1º de novembro e também promove transmissões ao vivo dos encontros dos convidados com o público.

O Teatro do Sesi-SP tem 456 lugares e fica localizado no Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso (Av. Paulista, 1.313).