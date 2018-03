'Kiss me, Kate' é o grande vencedor do Prêmio Reverência

O musical Kiss me, Kate - O Beijo da Megera foi o grande vencedor do 2.º Prêmio Reverência, dedicado aos melhores espetáculos do gênero, ao receber seis troféus em cerimônia realizada na terça-feira, 19, no Teatro Alfa. Em seguida, na quantidade de estatuetas, ficou Urinal, o Musical, com cinco, inclusive a de melhor produção do ano passado.

“Foi a vitória do entretenimento associado à inteligência”, disse Zé Henrique de Paula, eleito o melhor diretor e autor da melhor cenografia, ao comentar o sucesso (de público e crítica) de um musical de baixo orçamento (R$ 198 mil). Fernanda Maia, vencedora como melhor direção musical, lembrou que um membro da equipe de Urinal chegou a vender o carro para ajudar na produção.

A noite foi cheia de surpresas. Como a de José Mayer, melhor ator, por Kiss me, Kate, dizendo que merecia o prêmio, enquanto sua colega Fabi Bang, melhor coadjuvante, não conseguiu discursar por estar afônica.

Com Totia Meireles e Daniel Boaventura como mestres de cerimônia, o Reverência, idealizado por Antonia Prado, prestou uma emocionante homenagem a Marília Pêra, morta no ano passado. Sua irmã, Sandra, cantou trechos de grande sucesso da carreira dela, enquanto Nina e Esperança, filhas de Marília, receberam um troféu em homenagem à mãe.

VENCEDORES

Espetáculo

Urinal, O Musical

Direção

Zé Henrique de Paula (Urinal)

Autor

João Falcão (Gonzagão)

Ator

José Mayer (Kiss me, Kate)

Atriz

Laila Garin (O Beijo no Asfalto)

Ator coadjuvante

Fábio Redkowicz (Urinal)

Atriz coadjuvante

Fabi Bang (Kiss me, Kate)