'King Kong', de 1933, vai virar peça na Broadway

Após ganhar várias adaptações no cinema, King Kong vai finalmente chegar à Broadway. Roteiristas, produtores, diretor e quase toda a equipe já foi definida. O gorila mais famoso da sétima arte estreia no teatro em 2018.

A enorme criatura será reproduzida por robôs automatizados. A música, parte importante das peças exibidas na Broadway, ficará a cargo de Eddie Perfect, que também assina as composições do ainda inédito musical Os Fantasmas se Divertem. O roteiro será assinado por Jack Thorne, do premiado Harry Potter and the Cursed Child. O britânico Drew McOnie, premiado pelo musical "In The Heighs" vai dirigir e coreografar o espetáculo.