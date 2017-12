Kevin Spacey irá apresentar a premiação do Tony 2017

Ator dos palcos e das telas, Kevin Spacey irá apresentar o Tony, premiação norte-americana que homenageia os melhores espetáculos teatrais da Broadway, em junho, disseram seus organizadores nesta terça-feira, 18.

Será a primeira vez que Spacey apresenta a atração, que acontece em Nova York no dia 11 de junho, informou a emissora CBS.

Spacey, de 57 anos, vencedor do Oscar e do Tony que atualmente estrela o drama político "House of Cards", da Netflix, também atuou por 10 anos como diretor artístico da companhia teatral Old Vic de Londres.

"Eu era a segunda opção para 'Os Suspeitos', a quarta opção para 'Beleza Americana' e a 15ª opção para apresentar o Prêmio Tony deste ano. Acho que minha carreira definitivamente está indo na direção certa", brincou Spacey em um comunicado.

"Talvez eu entre na lista final de apresentadores do Oscar se todos os outros recusarem", acrescentou.

Spacey segue os passos do ator e apresentador de talk show britânico James Corden, que comandou o Tony de 2016 e depois o Oscar em fevereiro deste ano.

As indicações para os prêmios Tony, que contemplam peças, musicais e atores da Broadway, serão anunciadas em 2 de maio. O musical histórico de hip hop "Hamilton" foi o grande vencedor do ano passado com 11 prêmios.