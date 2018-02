Jim Parsons vai interpretar Deus em comédia na Broadway

Jim Parsons, que ganhou quatro Emmys e alcançou a fama como o cientista Sheldon Cooper no seriado The Big Bang Theory, vai interpretar Deus na Broadway nos próximos meses, anunciou o produtor da obra nesta quinta-feira. Parsons, de 41 anos, será o protagonista de An Act of God, que tem estreia prevista para 28 de maio no Studio 54.

A obra é baseada em The Last Testament: A Memoir by God, uma "autobiografia" de David Javerbaum, o produtor executivo e diretor principal de The Daily Show with Jon Stewart.

"Eu escolhi Jim para me interpretar, porque eu gosto da ironia de contar a verdadeira história dos seis dias da criação através da estrela de The Big Bang Theory. Além disso, é engraçado", disse um assessor de imprensa, citando Deus em um comunicado.