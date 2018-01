Jessica Lange voltará à Broadway em 2016

A atriz Jessica Lange, duas vezes vencedora do Oscar, retornará à Broadway no ano que vem, em uma reencenação da peça Longa Jornada Noite Adentro, de Eugene O’Neill, informou a companhia de teatro Roundabout nesta terça-feira, 26.

A peça vencedora do Pulitzer, a qual será parte da temporada do 50o aniversário da companhia de teatro, mostrará Lange pela terceira vez na Broadway.

A atriz de 66 anos também estrelou as peças À Margem da Vida, em 2005, e Um Bonde Chamado Desejo, em 1992.

Longa Jornada Noite Adentro começará a pré-estreia em 31 de março de 2016 e abrirá oficialmente para público em 19 de abril, segundo a companhia. Lange vai repetir o papel de uma matriarca viciada em morfina, Mary Tyrone, quando a interpretou no circuito de Londres em 2000, peça para o qual ela foi indicada para o Prêmio Olivier. Ela vai estrelar ao lado do ator irlândes Gabriel Byrne, de 65 anos, no drama familiar semiautobiográfico de O’Neill.

Lange venceu o Oscar de melhor atriz por seu papel no filme Céu Azul, de 1994, e de melhor atriz coadjuvante por Tootsie, de 1983, quando atuou com Dustin Hoffman.