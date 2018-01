Helen Mirren volta a interpretar rainha Elizabeth em peça da Broadway

NOVA YORK - Quase uma década depois de ganhar um Oscar pelo seu papel como a rainha britânica Elizabeth em A Rainha, Helen Mirren dá agora as ordens na Broadway em The Audience, uma nova peça sobre as reuniões semanais mantidas pela monarca com seus primeiros-ministros.

Mirren disse ter uma grande empatia pela rainha de 88 anos interpretada por ela na peça britânica, que foi montada primeiro em Londres e estreou em Nova York no domingo. "Ambas as vezes, para o filme e agora a peça, tive que fazer muita pesquisa e quanto mais eu pesquisava, na verdade mais respeito por ela eu adquiria", disse Mirren, de 69 anos, antes da estreia.

As reuniões semanais da rainha com seus premiês eram privadas, razão pela qual The Audience é uma imaginação das conversas e relações mantidas por Elizabeth com oito dos 12 líderes britânicos que ocuparam o cargo durante seu reinado de mais de 60 anos.

Mirren, atriz várias vezes indicada ao prêmio Tony, admite ser difícil imaginar o mundo de Elizabeth. Mas segundo a resenha do jornal USA Today, a Elizabeth de Mirren faz jus à monarquia e "reconcilia primorosamente seu senso de direito com uma profunda humildade e empatia".

Na peça, que não segue uma ordem cronológica, Mirren aparece ora como uma rainha mais envelhecida, empenhada em reassegurar a um titubeante John Major, interpretado pelo ator Dylan Baker, de que ele é capaz de desempenhar o cargo de premiê, ora como uma Elizabeth jovem, durante sua primeira reunião como rainha com o formidável Wiston Churchill (Dakin Matthews).