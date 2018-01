'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' ganhará estreia na Broadway

O espetáculo Harry Potter e a Criança Amaldiçoada vai ganhar montagem na Broadway, nos EUA, a partir de 2018. A peça estreou em Londres em julho de 2016.

O anúncio foi realizado na página oficial da atração. A estreia está prevista para 22 de abril no Lyric Theatre.

Na peça, J. K. Rowling narra a história que se passa 19 anos após Harry Potter e as Relíquias da Morte, último livro da saga principal. Nela, Harry já é adulto e pai de três crianças.

Em abril do ano passado, o espetáculo ganhou nove prêmios Olivier Awards, um dos principas no Reino Unido. O sucesso foi tanto que as entradas em Londres estão esgotadas até o fim de julho de 2018.

Os ingressos da versão americana devem estar disponíveis ainda no segundo semestre desse ano.