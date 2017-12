Grupo Corpo fará 3 apresentações em Montevidéu

A companhia brasileira de dança Grupo Corpo fará três apresentações em fevereiro no Uruguai, com um programa que inclui dois espetáculo que estrearam por ocasião da comemoração em 2015 dos 40 anos do grupo, informaram nesta terça-feira fontes do Auditório Nacional de Montevidéu.

As apresentações serão realizadas nesse auditório entre os dias 19 e 21 de fevereiro e as peças comemorativas de seu aniversário são as chamadas Suíte Branca e Dança Sinfônica.

O Grupo Corpo foi fundado em 1975 na cidade de Belo Horizonte e estreou sua primeira obra, Maria, Maria no ano seguinte, a qual esteve em cartaz por seis anos e girou por 14 países, segundo destacou a nota de imprensa do Auditório Nacional.

A companhia conta atualmente com 35 coreografias e mais de 2.200 apresentações em sua trajetória, e atuou por todo o mundo com uma média de 70 apresentações anuais, segundo o comunicado.