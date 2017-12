Gerald Thomas inicia criação de novo espetáculo no Brasil

O diretor e autor Gerald Thomas chega a São Paulo na próxima semana para iniciar o processo seletivo do elenco da sua próxima produção teatral.

O espetáculo Dilúvio, uma realização do Sesc SP, tem previsão de estreia para o final desse ano, junto ao lançamento da obra completa com todas as peças de Thomas.

Durante sua passagem por São Paulo, o diretor foi convidado para uma leitura da sua peça ARTiculose, ainda inédita, na Casa do Saber.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Inglaterra, o diretor vai lançar dois livros, um deles sobre o teatro feito pelo servio Alexandre Dudjinovich, Luiz Fernando Ramos e outros brasileiros; o outro é um romance: The Lost Case of a Brief Case.