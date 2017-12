'Frozen' vai virar musical da Broadway

NOVA YORK - A Disney escolheu um dos maiores talentos da Broadway para dirigir um dos seus mais antecipados musicais da temporada, Frozen.

De acordo com um anúncio da empresa nesta terça-feira, 9, Alex Timbers vai dirigir o show, que é esperado na Broadway em 2018 ao lado dos hits Aladdin e Rei Leão.

Timbers foi indicado duas vezes ao Tony Awards, e dirigiu Peter and the Starcatcher, Bloody Bloody Andrew Jackson, The Pee-Wee Herman Show e Rocky. Ele também é co-criador e co-escritor da série musical da Amazon Mozart in the Jungle.

Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez estão na produção, e Jennifer Lee, co-diretora e roteirista do filme, estão escrevendo o novo roteiro.

Frozen rendeu à Disney mais de US$ 1,2 bilhão nas bilheterias do mundo todo, se tornando a animação mais bem sucedida de todos os tempos. A música Let It Go levou o Oscar e o álbum da trilha sonora foi o mais vendido no iTunes em 2014.