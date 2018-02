Festival Palco Giratório reúne 20 companhias de todo Brasil e tem abertura nesta quarta

Na Índia, os elefantes servem como meio de transporte e proibir o livre trânsito desses animais causaria transtornos em vários pontos da cidade. Esse é o ponto de partida do espetáculo Proibido Elefantes da Companhia Gira Dança que reflete sobre a percepção da realidade e seus muitos pontos de vista. O resultado dessa pesquisa abre nesta quarta o Festival Palco Giratório 2015 que traz para São Paulo mais 19 grupos de teatro, dança e circo e que vão se apresentar na capital, Grande SP, litoral e interior.

O projeto que pretende fomentar a difusão de companhias fora do eixo Rio-São Paulo, elege trabalhos que levam em conta a diversidade cultural brasileira tal qual o Balé Popular do Recife, grupo homenageado desta edição. Criado em 1976 por André Madureira e Ariano Suassuna, o grupo se apresentará nas unidades do Sesc Santos e da Vila Mariana.

Na programação de teatro, os cearenses do Grupo Ninho de Teatro encenam o Avental Todo Sujo de Ovo do dramaturgo Marcos Barbosa. Com direção de Jânio Tavares, a história apresenta o casal Alzira e Antero que sofre com o desaparecimento do filho Moacir. Os dois alimentam há quase duas décadas a esperança de reencontrar o menino. Para a felicidade, a família vive o momento esperado, no entanto, não da maneira que esperavam. Esse texto é um velho conhecido dos paulistanos. Em 2013, o diretor Bruno Guida conduziu a encenação com Bete Dorgam e Dagoberto Feliz no elenco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E não é só o Nordeste do país que integra a programação. O Grupo de Teatro de Pernas Pro Ar sediado há 25 anos em Canoas, no Rio Grande do Sul e traz O Lançador de Foguetes, espetáculo urbano mistura linguagens de circo, teatro de bonecos e engenhocas.

Na programação há ainda grupos do Rio, Goiás e Rondônia. O Palco Giratório 2015 vai até 30 de agosto nas unidades do Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Pinheiros, Pompeia, Santana, Santo Amaro, Campinas, Jundiaí, Osasco, Santo André, Santos, São José dos Campos e Sorocaba. Para conferir a programação, veja no site do Sesc .