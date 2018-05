Feminista Gloria Steinem é tema de peça da Broadway

A ativista e escritora feminista Gloria Steinem já foi analisada em documentários e biografias e, a partir de outubro, será tema de uma nova peça de teatro, que vai estrear na Broadway, informou o The New York Times.

A peça, autorizada por ela, terá uma estrutura singular. A primeira parte será biográfica e repassará a carreira da ativista americana. A segunda parte será um debate entre a plateia e um moderador - e, em alguns casos, com a presença de Gloria, que está com 84 anos.

+++ Ícone do feminismo, Gloria Steinem fala sobre sua biografia lançada agora no Brasil

A estreia será no teatro Daryl Roth no dia 2 de outubro e a direção é de Diane Paulus, diretora também do musical Waitress. A produtora será Daryl Roth, de Kinky Boots, e Emily Mann, de Having Our Say, será a roteitista.

+++ Autêntica amplia catálogo com estudos sobre feminismo

+++ Benedict Cumberbatch vai negar papéis se não pagarem o mesmo às mulheres

Ainda não foram escolhidos os seis atores que interpretarão Gloria Steinem e as outras líderes feministas na peça - entre as quais Bella Abzug, Flo Kennedy e Dorothy Pitman Hughes.