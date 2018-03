Peça estreia montagem no alto das árvores

“Deveriam costurar as mulheres, um mundo sem mães”. A frase do príncipe dinamarquês em Hamlet-Máquina, do dramaturgo alemão Heiner Müller (1929-1995), expressa o ódio pelo assassinato do pai e um apelo ao fim da humanidade, insinuando como solução intervir na capacidade reprodutiva feminina. Mas e se as mulheres, por si mesmas, recusassem parir novos filhos?

O espetáculo O Canto das Mulheres do Asfalto leva a partir de hoje os desdobramentos dessa escolha para o alto das árvores no Largo do Arouche. “Não é uma violência direta, mas uma comemoração dessas mulheres que poderão viver sem precisar pensar no futuro”, explica o dramaturgo Carlos Canhameiro.

A montagem é dirigida por de Georgette Fadel, que integra a Cia São Jorge de Variedades e leva o elenco para o alto das árvores. O texto compõe cantos de diferentes mulheres, em diferentes idades. “A Geogette tem grande relação com o teatro de rua e essa escolha radical das mulheres é que elas não querem mais pisar em algo que não seja vivo”, explica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Canto das Mulheres do Asfalto

Largo do Arouche, Santa Cecília. Sex., 19h e 21h. Sáb., 18h e 20. Gratuito.