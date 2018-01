Espetáculo inspirado em '1984', de George Orwell, será apresentado na Broadway

NOVA YORK - Uma nova adaptação para o clássico 1984, de George Orwell, será apresentada este ano nos EUA, onde temas como vigilância e “novilíngua” se tornam cada vez mais relevantes. Os produtores Sonia Friedman e Scott Rudin anunciaram na última quinta-feira que a peça vai estrear em junho no teatro Hudson, na Broadway. Indicado ao prêmio Olivier, o espetáculo foi criado por Robert Icke e Duncan Macmillan. O elenco ainda não foi revelado.

Publicado pela primeira vez em 1949, o livro conta a história de uma sociedade comandanda pelo Grande Irmão, que vive em estado permanente de guerra, sob vigilância estrita e na qual fatos históricos e atuais são distorcidos em nome dos interesses do governo.

Boom. A distopia 1984, do autor George Orwell, voltou à lista dos livros mais vendidos no site da Amazon na semana passada. Publicado em 1949, o livro é considerado um clássico e tem picos de venda esporádicos. O último aumento significativo havia sido em 2013, quando Edward Snowden revelou a extensão do programa de espionagem da NSA (Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos).