Companhia mexicana volta ao Brasil com espetáculo 'Incêndios'

Depois de passar pelo Festival Íbero-americano de Artes Cênicas de Santos, o Mirada, o espetáculo do libanês Wajdi Mouawad ganha temporada no Sesc Pompeia a partir desta quinta,17.

Incêndios é a segunda parte de uma tetralogia escrita pelo autor, chamada de O Sangue das Promessas que se aprofunda nas dúvidas ancestrais dos seres humanos.

Na peça dirigida pelo mexicano Hugo Arrevillaga Serrano, a Companhia Tapioca Inn leva ao palco o drama dos gêmeos Júlia e Simón que acabam de perder a mãe Nawal Marwan.

Entre os pedidos de seu testamento, estão o desejo de ser enterrada nua e com a face virada para o solo, sem que haja lápide em seu túmulo. A mulher também deixa duas cartas que devem ser entregues, uma para o pai, que até então os irmãos pensavam estar morto, e outra destinada a um terceiro irmão, de quem tampouco sabiam da existência.

A peça que completa seis anos de vida neste ano foi concebida por estudantes de Teatro da Universidade Nacional Autônoma do México. A companhia nasceu em 2001 e há mais de dez anos tem trabalhado com as obras de Mouawad.

Em 2010, o diretor canadense Denis Villeneuve lançou um filme inspirado na obra do libanês. O longa com mesmo nome participou do Festival de Veneza e foi indicado ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira em 2011.

Incêndios. Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93 - Pompeia. Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 18h. Tel.: 3871-7700. R$ 40 - R$ 12. Até 27/09