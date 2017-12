Espetáculo com Tarcísio Meira concorre a prêmio de teatro

Na noite de hoje, 22, a Shell realiza a 28ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. Entre os mais indicados, o espetáculo O Camareiro lidera a lista com indicações nas categorias: Direção, Ator, Cenário, Figurino, Iluminação e Música. A montagem de Ulysses Cruz marca o retorno de Tarcísio Meira ao palco depois de 20 anos. A história se passa durante a 2ª Guerra, quando Sir, como é chamado por todos, luta no limite de suas forças para interpretar uma vez mais Rei Lear, de Shakespeare.

Ao lado de Meira, está Kiko Mascarenhas no elenco, com figurinos assinados por Beth Filipecki e Renaldo Machado, cenário de André Cortez, Iluminação concebida por Domingos Quintiliano e música dirigida por Rafael Langoni Smith e Laércio Salles.

Na sequência, com quatro indicações aparece Um Bonde Chamado Desejo, concorrendo aos prêmios de Direção, Atriz, Cenário e Figurino; A Tempestade nas categorias Direção, Ator, Figurino e Música, e Dias de Vinho e Rosas e Urinal, O Musical, em três categorias, cada um.

Na categoria Inovação concorrem O Pequeno Teatro de Torneado, grupo fundado em 2005 com foco na formações de jovens e Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, pela realização de ocupações artísticas com companhias de teatro.

A cerimônia será conduzida por Laila Garin, vencedora do prêmio de melhor atriz em 2014 por sua atuação no musical “Elis”, e contará com homenagem ao diretor Antunes Filho.