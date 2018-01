Espetáculo com Harry Potter adulto encanta fãs em pré-estreia

LONDRES - Vestindo as roupas da escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e segurando varinhas, fãs ansiosos tiveram um vislumbre do próximo capítulo da saga Harry Potter e aprovaram com entusiasmo uma nova produção teatral prestes a entrar em cartaz em Londres.

"Harry Potter and the Cursed Child" traz de volta o mundo mágico da escritora J.K. Rowling e se passa 19 anos depois de seu último livro, "Harry Potter e as Relíquias da Morte".

A peça, que é a oitava estória da série, teve sessões de pré-estreia na noite de terça-feira no Palace Theatre de Londres e gerou filas de metros e metros de comprimento.

Dividida em duas partes, a produção acompanha os amigos Harry, Ron e Hermione já como adultos. Potter é mostrado como um funcionário ocupado do Ministério da Magia que tem que lidar com a dificuldade enfrentada por seu filho mais novo, Albus Severus, com o legado de sua família famosa.

Poucas informações foram reveladas, e Rowling, cujos livros se tornaram uma lucrativa franquia de filmes, pediu que a plateia não estrague a surpresa dos que ainda não assistiram a peça.

"Eu realmente gostei dos filmes, mas depois de ver isso, eu diria 'esqueçam os filmes'", disse o fã Callum Fawcett. "É fantástico... tem de tudo".

"Foi inteiramente extraordinária, realmente incrível", acrescentou o fã Ollie Southgate, "É uma versão inteiramente diferente de tudo que todo mundo adora nos livros... os efeitos visuais que eles usam não se parecem com nada que eu já vi".

A peça se baseia em uma estória escrita por Rowling, o roteirista e dramaturgo Jack Thorne e o diretor John Tiffany. Segundo os jornalistas, a plateia ficou encantada.

"A plateia... não pode estar mais empolgada ou mais agradecida ou mais pronta para entrar no espírito da empreitada", escreveu o jornal norte-americano New York Times, acrescentando: "Os três personagens principais continuam fiéis às suas versões mais jovens".

Já o diário britânico Daily Telegraph escreveu: "O público chegou querendo magia, e recebeu em doses fartas... será que Rowling acertou de novo? O público não teve dúvida".

No Twitter, Rowling disse que a reação à pré-estreia foi "maravilhosa".

"Harry Potter and the Cursed Child" estreia em 30 de junho.

