Especializadas em musicais, intérpretes homenageiam grandes nomes como Liza Minnelli e Burt Bacharac

A consolidação da produção de musicais no Brasil promoveu, além da formação de técnicos e músicos, o surgimento de grandes nomes entre os intérpretes. Artistas que, com o tempo, começaram a se aventurar em apresentações solos. E isso agradou tanto ao público que o Teatro Porto Seguro promove, a partir de 9 de agosto, o projeto Cantoras Musicais. Serão 12 shows até setembro, em apresentações únicas. Um elaborado cardápio que envolve desde homenagens a grandes nomes do moderno cancioneiro popular (como Liza Minnelli e Burt Bacharach) até clássicos cuidadosamente traduzidos para o francês.

O ponto de partida será com Zezé Motta. O nome do espetáculo, Atendendo a Pedidos, reflete sua preocupação com as canções mais aclamadas pelo público, que vão de Trocando em Miúdos, de Chico Buarque e Francis Hime, a Pecado Original, de Caetano Veloso. A programação segue com intérpretes que participaram de grandes musicais - Alessandra Verney, por exemplo, teve marcante passagem em Kiss Me, Kate, enquanto Gottsha impressionou em Rocky Horror Show.

Já Marya Bravo vai homenagear o pai, Zé Rodrix, e Renata Ricci apresentará canções (como Kiss, de Prince) em francês. O lado soul da música ficará por conta de Leilah Moreno, acompanhada de uma big band.

A lista inclui ainda nomes marcantes da história do musical brasileiro, como Alessandra Maestrini (que recentemente fez um show em homenagem a Yentl, de Barbra Streisand), Totia Meireles (inesquecível em Gipsy), Simone Gutierrez (que teve expressiva participação em Antes Tarde do Que Nunca e agora homenageia uma das divas dos musicais, Liza Minnelli), Malu Rodrigues (com extensa participação em espetáculos, como O Mágico de Oz), que vai homenagear Burt Bacharach, e Kiara Sasso, única a participar de dois shows: no seu individual Silhuetas e, ao lado de Livia Dabarian, Thais Piza e Talita Real, no espetáculo Just 4 Show. No repertório, canções em português e inglês, entre elas Respect, de Aretha Franklin, Trouble e I’m a Woman, de Smokey Joe’s Cafe.

“O show vai mostrar o encontro de quatro grandes cantoras e atrizes que levarão ao palco suas referências do teatro musical, de dentro e fora do Brasil, em uma divertida, e por vezes saudosa, troca de ideias, experiências e opiniões, falando, entre uma canção e outra, sobre seus desejos e dificuldades”, avalia o diretor desse show, o também ator Lázaro Menezes. “Como o nome já diz, Just 4 Show é apenas um show, somente uma apresentação, uma história, uma reunião de quatro artistas fazendo uma das coisas de que mais gostam: falando sobre arte e os bastidores de suas vidas”, completa.

CANTORAS MUSICAIS

Teatro Porto Seguro

Al. Barão de Piracicaba, 740. Tel.: 3226-7300. 4ª e 5ª, 21h. R$ 60 / R$ 100. Até 20/9. Estreia 9/8

PROGRAMAÇÃO

Zezé Motta

Atendendo a Pedidos, 9/8

Alessandra Verney

Café de Hotel, 10/8

Marya Bravo

Canta Zé Rodrix - De Pai Para Filha, 16/8

Simone Gutierrez

Liza e Eu, 17/8

Kiara Sasso

Silhuetas, 23/8

Renata Ricci

French Kiss, 24/8

Totia Meireles

Meu Nome é Totia, 30/8

Alessandra Maestrini

Drama’n Jazz, 31/8

Gottsha

Discotheque, 6/9

Leilah Moreno

Neo Soul Funk, 7/9

Malu Rodrigues

Canta Burt Bacharach - Close to You, 13/9

Kiara Sasso,Thais Piza e Talita Real e Livia Dabarian

Just 4 Show, 20/9