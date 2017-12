Espaço Cenográfico fecha as portas

O figurinista e cenógrafo J.C Serroni informou, por meio das redes sociais, que o Espaço Cenográfico deixará o prédio ocupado por quase 19 anos, localizado ao lado de Teatro de Arena.

O ateliê será transferido e as atividades vão continuar nas dependências da SP Escola de Teatro, no Brás. No ano passado, o arquiteto criou uma campanha de financiamento colaborativo no valor de R$ 60 mil para liquidar os aluguéis atrasados, e outras despesas.

"Está tudo muito difícil, mas não seremos vencidos! Espero reencontrar fisicamente com todos aqueles que se simpatizam com o Espaço Cenográfico muito em breve no Brás e manteremos nossas páginas na internet, no site e Facebook, onde todos poderão se inteirar do andamento de nossas atividades", disse.