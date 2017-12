Emílio de Mello e Fernando Eiras vivem diversos personagens em 'In On It'

Foram cerca de quatro anos circulando com o espetáculo dirigido por Enrique Diaz. Hoje, às 21h, a dupla de atores Fernando Eiras e Emílio de Mello retorna com In On It (Por Dentro), no Teatro Jaraguá, na Rua Martins Fontes, 71, onde ficarão às quartas e às quintas.

A dramaturgia do autor canadense Daniel MacIvor logo chamou a atenção dos atores. “Eu li as primeiras três cenas e já topei participar”, adianta Mello. Na ocasião, ele lembra, a Cia. dos Atores estava em cartaz com Ensaio.Hamlet, uma releitura da obra de Shakespeare, e o modelo de desconstrução de cena proposto por MacIvor inspirou o novo projeto. “Percebemos que era uma possibilidade de dar prolongamento ao que estávamos fazendo”, diz.

A trama se dá em diversos tempos, planos e personagens. Nela, um homem escreve uma peça sobre alguém que sofre um acidente. Ao mesmo tempo no palco, dois amantes veem seu amor terminar, e dois homens interpretam essa história. Ao todo, Mello e Eiras encaram o desafio de viver dez personagens. “Na peça escrita, o passado das personagens começa a interferir na vida do escritor e dos atores’, comenta Mello. O ator explica que essa característica permite que a obra se mantenha sempre muito sedutora. “Nós mudamos algumas poucas coisas desde a primeira temporada. Não valeria a pena olhar para a montagem como foi da última vez”, explica Mello. “É uma peça que louva o teatro, a vida e o tempo”, define Eiras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambos os atores estão em São Paulo desde a semana passada. No último sábado, eles estrearam Os Realistas, ao lado de Mariana Lima e Debora Bloch e com direção de Guilherme Weber. Eles mergulham na obra do norte-americano Will Eno em uma montagem que acompanha a trajetória de dois casais comuns, que, por acaso, têm o mesmo sobrenome, Silva.

Mello afirma que as peças acabam se cruzando de muitas formas e ajudam a refletir sobre o trabalho do ator. E festeja a dupla jornada em São Paulo. “Será como nos velhos e bons tempos do teatro, aquela grande maratona em cartaz, de quarta a domingo em temporada.”