Em 'Can Can Volant', acrobatas vivem belle époque nos trapézios

Os grandes voos sempre foram a especialidade da Sabatino Brothers, companhia brasileira que completa 10 anos em 2018 e se apresenta com Can Can Volant, neste sábado, 14, e domingo, 15, na programação do 1.º Festival Internacional de Circo, aberto na quarta, 11, no Clube Esportivo Tietê.

No espetáculo, quatro homens se vestem como as dançarinas de cancã, e fazem uma homenagem aos cabarés franceses do século 19, tradicionalmente realizado por mulheres.

Em números de petit volant, executados em grandes voos com o auxílio de cabos, o grupo mescla o desafio dos saltos com uma dramaturgia cômica, afirma Martin Sabatino, um dos artistas do grupo. “É uma junção do que já fazemos como técnica, apresentando as dificuldades desses números, com o apelo de cenas engraçadas, que já começam por ter quatro homens vestidos com plumas, como as dançarinas.”

O espetáculo não é uma concepção original dos Sabatinos, mas uma recriação em parceria com o grupo La Mínima, que foi integrado pelo ator e palhaço Domingos Montagner, morto em setembro de 2016. Martin Sabatino explica, que um dos integrantes da primeira versão decidiu retomar o trabalho com novo elenco. “O La Mínima fez muito sucesso com esse trabalho e Felipe Matsumoto decidiu retomar. Na época tivemos a chance de ser dirigidos pelo Domingos e o Fernando Sampaio.”

Sabatino explica, que diferentemente do original, a nova versão uniu características do grupo e a influência dramatúrgica dos artistas do La Mínima. “Ficou mais presente a técnica que desenvolvemos além da construção da comicidade.”

A mostra. O 1.º Festival Internacional de Circo reúne mais de 40 atrações de cidades brasileiras e países como Bélgica, Espanha, Itália, Argentina, Chile, Equador e Uruguai, até este domingo, 15. O espaço recebe pela primeira vez o festival, com lonas montadas e praça de alimentação.

CAN CAN VOLANT. Centro Esportivo Tietê. Av. Santos Dumont, 843; 3227-8652. Sáb., 11h45, 16h, 19h. Dom., 11h45, 13h15, 16h15. Grátis