Em 2015, o teatro debateu o racismo para além dos palcos

Um dos mais interessantes acontecimentos de 2015 foi poder pensar a relevância e influência do teatro fora do palco. No episódio a seguir, o espetáculo A Mulher do Trem, de Os Fofos Encenam, motivou um amplo debate sobre a utilização da técnica blackface (quando um ator branco se pinta de preto para interpretar um personagem negro).

Na ocasião, a peça foi cancelada e um encontro marcado com artistas, ativistas e filósofos para tratar da representação do negro no teatro contemporâneo. Diante de um ano cheio de tensão racial, o debate instaurou diálogos a partir de uma forma estética e sua implicação política e social.

A oportunidade de debater o racismo no Brasil e na dramaturgia brasileira ultrapassou a discussão da máscara, que foi descartada pelos Fofos.

Em um momento especial para 2015, o teatro pôde atestar sua relevância na construção da sociedade e da democracia.

DESTAQUES

Mostra Internacional de Teatro de São Paulo

Festival que conquistará sua terceira edição em 2016 movimentou a cena paulistana

Cortes

Na onda de reduções, a Funarte encerrou o ano com o anúncio de que editais de 2014 em diante só serão pagos no ano que vem