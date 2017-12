Dramaturgo Naum Alves de Souza morre aos 73 anos

O dramaturgo Naum Alves de Souza morreu neste sábado, 9, aos 73 anos. Nascido em Pirajuí, interior de São Paulo, ele será velado no Cemitério Getsêmani, a partir das 9 horas e seu sepultamento está marcado para às 17 horas do domingo. A causa de sua morte não foi divulgada.

Naum Alves de Souza também atuou como diretor, cenógrafo, figurinista e artista plástico. Em 1972, trabalhou na formação de artistas com a fundação do grupo experimental Pod Minoga Studio, que incorporava linguagens do circo, teatro de revista, ópera, cinema e rádio.

Sua produção é marcada por montagens como A Maratona, Aurora da Minha Vida, Um Beijo, Um Abraço, Um Aperto de Mão e No Natal a Gente Vem Te Buscar. Montagens como Suburbano Coração tiveram músicas de Chico Buarque, a adaptação de poemas de Adélia Prado, na peça Dona Doida, estrelou com Fernanda Montenegro no elenco, além do figurino de Elis Regina em Falso Brilhante.

Diversos artistas lamentaram a morte de Naum nas redes sociais. O dramaturgo Dionísio Neto lamentou a morte da atriz cubana Phedra de Córdoba, que também faleceu nesse sábado, 10. “Dedico meu dia a você Phedra e a você Naum. Obrigado por cada sorriso que sorrimos juntos”, escreceu. O dramaturgo René Piazentin lembrou que apesar de Naum ser conhecido como dramaturgo, era um grande multiartista. “É dele a direção de arte, cenografia e figurinos no Macunaíma de Antunes Filho, um marco do Teatro Brasileiro.”