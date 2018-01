Diretor do Balé de Nova York se aposenta após denúncias de assédio contra ele

O diretor artístico do Balé da Cidade de Nova York, Peter Martins, anunciou na segunda-feira, 1º, sua aposentadoria, após denúncias contra ele de assédio sexual e abusos verbais e físicos.

Martins estava vinculado à instituição desde 1967, primeiro como dançarino e, após deixar os palcos, em 1983, assumindo diversas funções de direção até se transformar no diretor artístico em 1989.

Em carta reproduzida pelo jornal "The New York Times", Peter Martins disse que tinha informado ao conselho da instituição a sua imediata aposentadoria e rejeitou contundentemente as acusações contra ele.

"Neguei, e sigo negando que tive esse tipo de conduta", disse Martins, de 71 anos, apostando que a investigação aberta após as denúncias provará sua inocência.

Ele estava suspenso de suas funções desde o dia 9 de dezembro, quando surgiu a primeira denúncia anônima contra ele por assédio sexual.

O conselho de diretores do Balé da Cidade de Nova York disse que adotou essa decisão a partir de uma pedido de Martins para que sua permanência à frente da companhia "não fosse uma distração" sobre a investigação que tinha começado.

Após a primeira acusação, cinco bailarinos denunciaram diferentes abusos verbais e físicos supostamente cometidos por Martins, em alguns casos desde 1993.

O presidente do conselho, Charles W. Scharf, informou através de um comunicado de que tinha aceitado a decisão de Martins, afirmando que a investigação interna deve terminar em breve.