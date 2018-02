Confira alguns espetáculos de dança em cartaz na cidade

Nesta quarta, 12, o Grupo Corpo, que está comemorando 40 anos de atividade, estreia duas coreografias, Dança Sinfônica, de Rodrigo Pederneiras e música de Marco Antônio Guimarães, e Suíte Branca, de Cassi Abranches com trilha criada pelo músico Samuel Rosa, do Skank. O grupo mineiro ficará na cidade até o dia 23 de agosto, ocupando o palco do Teatro Alfa (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, telefone 5693-4000) de quarta e quinta, às 21 h, sábado, às 20 h, e domingo, às 18h. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 130.

Mas este não é o único espetáculo de dança a se conferido pelo público paulista. Vários outros estão em cartaz pelos teatros da cidade. Na quinta-feira, 13, entra em cartaz o espetáculo Coreografias do Teatro Kabuki. Comandado por Fujima Kanjuro, que se apresenta com mais sete bailarinos e 12 músicos, estarão presentes elementos desse gênero, que faz parte de tradição japonesa do kabuki. Leques, sombrinhas e roupas coloridas tomarão conta do palco do Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195, telefone 3095-9400), de quinta a sábado, às 21 h. Ingressos a R$ 40.

Nesta quarta e quinta, às 20h30, o Núcleo Luz apresenta o espetáculo Okinosmóv - Um Ballet Nada Russo, no Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, telefone 3288-0136). Com entrada gratuita, a coreografia traz um diálogo entre o balé clássico, a dança moderna e as danças urbanas, que têm o mesmo objetivo, o de comunicar. O grupo é dirigido por Chris Belluomini.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro grupo que se apresenta por aqui é o Omstrab, com o espetáculo Cidade. A coreografia, com bailarinos e músicos em cena, lança um novo olhar sobre a capital paulista por meio da percepção de sons e movimentos que se perdem na vida cotidiana. O espetáculo faz duas sessões na Funarte dias 14 e 15 de agosto, sexta e sábado, às 20h. Cidade tem direção do bailarino e coreógrafo Fernando Lee, direção musical do percussionista Eder O Rocha (Mestre Ambrósio), direção de arte de Rodrigo Araújo (Bijari), direção de vídeo de Osmar Zampieri, ensaio fotográfico de Gal Oppido e figurino de Adriana Vaz Ramos. Espetáculo está na programação de Inquietos, ocupação da Funarte que explora a relação entre música e dança. As apresentações serão na Funarte (Alameda Nothmann, 1.058, telefone 3662-5177), na sexta e sábado, às 20h. Ingressos: R$20.

E não acabou! No sábado, às 18h, de graça, no Foyer do Auditório do MIS (Avenida Europa, 158, telefone 2117-4777), a coreógrafa Beth Bastos, apresenta a performance Mar. Trata-se de uma instalação coreográfica que desloca o ambiente do mar para dentro do Museu e provoca o espectador com a questão do repouso, ao construir e desconstruir imagens com composições criadas pela movimentação da bailarina em diálogo com fotografias projetadas nas paredes, no chão e no cenário vestível.

E no Teatro Anchieta (Rua Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000) haverá a apresentação do espetáculo Bataille, no sábado, às 21h. e domingo, às 18h. No enredo, um confronto artísticos entre dois atores. A concepção do espetáculo é de Pierre Rigal e a interpretação é de Benoit Canteteau e Hassan Razak, também responsáveis pela criação. Ingressos: de R$ 9 a R$ 30.

Agora é só escolher o que ver e se divertir.