Clive Owen faz estreia na Brodway em setembro

O ator britânico Clive Owen fará sua estreia nos palcos da Broadway em setembro numa obra de seu conterrâneo Harold Pinter, de acordo com a companhia teatral The Roundabout Theatre Company. Owen, que tem 50 anos e é conhecido pelos papeis de cinema que interpretou em filmes como Closer (2004) e Sin City (2005), atuará pela primeira vez num teatro da Broadway em uma nova versão da peça Velhos Tempos, do dramaturgo inglês Harold Pinter, morto em 2008.

Encenada pela primeira vez no teatro Aldych de Londres, em 1971, Velhos Tempos estreia oficialmente em Nova York no dia 15 de outubro, ainda que a produção comece em setembro. A nova versão da obra, dirigida por Douglas Hodge, será a largada para os trabalhos em comemoração dos 50 anos da fundação da The Roundabout Theatre Company.