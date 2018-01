Cia Antropofágica visita o repertório na comemoração de 15 anos

Bem longe da intensa chuva de granizo que caiu na quarta, 22, sobre São Paulo, um grupo de estranhos alunos vestidos de preto se acomodava em antigas carteiras. O desejo de evocar a famosa Classe Morta, obra do artista Tadeusz Kantor, tem sido uma das investigações comuns da Cia Antropofágica.

Em 2015, o grupo teve em sua sala de ensaio duas importantes figuras envolvidas com a obra do polonês. Nesta sexta, 24, o grupo revisita seu repertório com a estreia de Desterrados - Ur Ex Des Machine no Centro Cultural São Paulo. A temporada que marca os 15 anos da companhia concebe no palco as máquinas e engrenagens kantorianas para descobrir as origens de quem está à margem, explica o diretor Thiago Reis Vasconcelos. “É uma pergunta política, o que faz essa máquina que produz desvalidos e desterrados?”

Em uma cena com mais de 20 pessoas, entre atores e músicos, o espetáculo encontra no maquinário de Kantor uma oportunidade de encaminhar questões particulares, e avançá-las. “Em Classe Morta, nós sugerimos uma continuidade, uma maneira de implodir essa legião de mortos”, diz.

Cada momento da criação foi acompanhado pelo pesquisador norte-americano Michal Kobialka. Em 2015, ele esteve em São Paulo durante a exposição que marcou o centenário de Kantor. “Foi ele que nos colocou em contato com a atriz Ludmila Ryba, que trabalhou com o polonês.” Esse suporte na criação permitiu que a companhia dialogasse com eventos como as Jornadas de Junho no Brasil, no protesto contra o aumento da tarifa de ônibus, e mais recentemente, desde o ano passado, com a ocupação das escolas no Brasil pelos alunos secundaristas. “Há também o verde-amarelismo dos protestos contra a corrupção, um movimento que encontra pares no mundo todo, cada qual com a sua causa”, explica Vasconcelos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amparado por um grande arsenal de figurinos, cenografia, o texto falado tem pouco protagonismo. Para o diretor, explorar a visualidade na peça pode equilibrar-se diante dos atuais discursos, tão incendiados. “O tempo em que vivemos exige formas que reconectem o teatro para além da organização, além de uma polarização. Isso pode acontecer quando bagunçamos tudo.”

Vasconcelos acrescenta que é muito propício que grupos na cidade defendam posições partidárias e políticas em suas peças, embora ele acredite que a ação possa emperrar a fruição artística. “Não há problema em ser panfletário nos espetáculos, mas não podemos massacrar a subjetividade do público, já que cada pessoa ali tem sua identidade. Uma ideologia não é o suficiente para o teatro que nasceu para ser tão coletivo.”

DESTERRADOS

Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000. Tel.: 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis. Estreia hoje, 24. Até 12/3.