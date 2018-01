Cate Blanchett, Sally Field e Bette Midler recebem indicações ao Tony de 2017

As estrelas Cate Blanchett, Sally Field e Bette Midler foram indicadas ao Prêmio Tony, o Oscar do teatro norte-americano, nesta terça-feira, 2, e Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 liderou a corrida com 12 indicações, incluindo para o troféu principal, o de melhor musical.

Logo atrás veio a nova versão de Hello, Dolly! com 10 indicações, entre elas a de melhor ator para David Hyde Pierce. Ele irá competir com Josh Groban, que estreou na Broadway em "Natasha, Pierre".

Feitiço do Tempo – O Musical, Come From Away e Dear Evan Hansen, um dos espetáculos mais elogiados e bem-sucedidos da temporada e indicado em nove categorias, são os outros musicais que disputam o prêmio.

Os indicados a melhor peça incluíram Oslo, Sweat, Indecent e A Casa de Bonecas, Parte 2, que podem render prêmios aos astros Laurie Metcalf e Chris Cooper.

Só três espetáculos foram indicados na categoria de nova versão de um musical: Falsettos, Miss Saigon e Hello, Dolly!

Os concorrentes a nova versão de uma peça foram Present Laughter, August Wilson's Jitney, Six Degrees of Separation e Lillian Hellman's The Little Foxes, que levaram às indicações das atrizes Laura Linney e Cynthia Nixon.

Concorrendo com Bette Midler, cuja atuação em Hello, Dolly! tem quebrado recordes de bilheteria, na categoria de melhor atriz em musical estão Patti LuPone e Christine Ebersole em War Paint, Denée Benton em Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 e Eva Noblezada em Miss Saigon.

Blanchett, que estreou na Broadway em The Present, disputa com Jennifer Ehle (Oslo), Field (The Glass Menagerie), Linney e Metcalf.

Os outros indicados a melhor ator são Denis Arndt em Heisenberg, Kevin Kline em Present Laughter, Jefferson Mays em Oslo e Corey Hawkins em Six Degrees of Separation.

Disputando o troféu de melhor ator em musical com Groban e Pierce estão Christian Borle por seu desempenho em Falsettos, Andy Karl por Feitiço do Tempo e Ben Platt por Dear Evan Hansen.

A cerimônia do Prêmio Tony irá acontecer no dia 11 de junho no Radio City Music Hall de Manhattan e será apresentada pelo astro dos palcos e das telas Kevin Spacey.