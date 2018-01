Bette Midler, 'Dear Evan Hansen' e 'Oslo' são grandes vencedores de prêmios Tony de 2017

Dear Evan Hansen, musical sobre um adolescente deslocado na escola, recebeu o troféu principal do prêmio Tony, a maior honraria da Broadway, no domingo, enquanto Oslo, drama de J.T. Rogers sobre um acordo de paz no Oriente Médio, foi escolhido como melhor peça.

O musical, um sucesso surpreendente, ganhou um total de seis Tonys, incluindo o de melhor ator de musical para o protagonista Ben Platt, um novato de 23 anos, atriz coadjuvante para Rachel Bay Jones, melhor libreto, trilha sonora e orquestração.

Como previsto por muitos, Bette Midler ganhou seu primeiro Tony de melhor atriz em um musical por Hello, Dolly!.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fiel à sua reputação de desbocada, Bette fez um discurso recheado de blasfêmias suaves à plateia lotada do Radio City Music Hall, repreendendo a orquestra por interromper sua longa fala.

Hello, Dolly! conquistou quatro prêmios, entre eles o de melhor releitura de um musical. Bette elogiou o musical à moda antiga como um bálsamo para "esta época realmente terrível".

Cynthia Nixon, Kevin Kline e Laurie Metcalf também receberam prêmios Tony por suas atuações em peças.

Kline foi escolhido como melhor ator por interpretar um ator egocêntrico em Present Laughter, de Noel Coward.

"Quero agradecer a todos", disse Kline, acrescentando: "Não fazemos isto sozinhos".

Como muitos outros vencedores, ele saiu em defesa da fundação National Endowment for the Arts, que está enfrentando um corte de financiamento do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que sem ela "metade das pessoas nesta sala não estaria aqui".

Laurie Metcalf, ex-protagonista do seriado "Roseanne", ganhou seu primeiro Tony depois de várias indicações e foi premiada como melhor atriz em uma peça por "Casa de Bonecas, Parte 2", uma sequência de ritmo acelerado do clássico de Henrik Ibsen.

Cynthia Nixon foi escolhida como melhor atriz coadjuvante em uma peça pela nova versão de "The Little Foxes", de Lillian Hellman, que trata das práticas comerciais clandestinas de uma família sulista gananciosa.

Estreando como apresentador da premiação, Kevin Spacey iniciou a festa com um medley de canções em que debochou de seu receio de fracassar no comando da cerimônia anual quando comparado com seus antecessores Neil Patrick Harris, James Corden e Hugh Jackman.

Lista dos vencedores:

Melhor musical:

Dear Evan Hansen

Melhor peça de teatro:

Oslo

Melhor revival de musical:

Hello, Dolly!

Melhor revival de peça:

Jitney

Melhor Ator em Peça de Teatro:

Kevin Kline - Present Laughter

Melhor Atriz em Peça de Teatro:

Laurie Metcalf - A Doll's House, Part 2

Melhor Ator em Musical:

Ben Platt - Dear Evan Hansen

Melhor Atriz em Musical:

Bette Midler - Hello, Dolly!

Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro:

Michael Aronov - Oslo

Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro:

Cynthia Nixon - The Little Foxes

Melhor Ator Coadjuvante em Musical:

Gavin Creel - Hello, Dolly!

Melhor Atriz Coadjuvante em Musical:

Rachel Bay Jones - Dear Evan Hansen

Melhor Livro de Musical:

Dear Evan Hansen - Steven Levenson

Melhor Trilha Sonora Original:

Dear Evan Hansen - Benj Pasek e Justin Paul

Melhor Cenário de uma Peça:

Nigel Hook - The Play That Goes Wrong

Melhor Cenário de um Musical:

Mimi Lien - Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812

Melhor Figurino de uma Peça:

Jane Greenwood - The Little Foxes

Melhor Figurino de um Musical:

Santo Loquasto - Hello, Dolly!

Melhor Iluminação de Peça:

Christopher Akerlind - Indecent

Melhor Iluminação de Musical:

Bradley King - Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812

Melhor Direção de Peça de Teatro:

Rebecca Taichman - Indecent

Melhor Direção de Musical:

Christopher Ashley - Come From Away

Melhor Coreografia:

Andy Blankenbuehler - Bandstand

Melhor Orquestração:

Alex Lacamoire - Dear Evan Hansen

Especial Tony Award por obra em vida no teatro:

James Earl Jones

Especial Tony Award:

Gareth Fry e Pete Malkin - The Encounter

Teatro Regional:

Dallas Theater Center

Prêmio Isabelle Stevenson:

Baayork Lee

Honra de Excelência no Teatro:

Nina Lannan, Alan Wasser