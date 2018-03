Balé da Cidade faz parcerias internacionais em 2015

O Balé da Cidade de São Paulo divulgou, nesta sexta (6), sua programação para a temporada de 2015. Entre as novidades, sete novas coreografias, com destaque para a participação da coreógrafa holandesa Didy Veldman, que trabalha pela primeira vez com o Balé, e um programa especial com a companhia espanhola La Fura dels Baus.

A temporada será aberta no dia 27 de março, quando o Balé da Cidade faz seu primeiro programa, no Teatro Paulo Autran, do Sesc Pinheiros. Na ocasião, os bailarinos apresentam 'Brasileiros', um conjunto de três coreografias, todas inéditas. São elas 'Fio da Meada', de Gleidson Vigne, 'Cenas a 33', de Alex Soares, e 'Árvore do Esquecimento', de Jorge Garcia. Os coreógrafos são ex-integrantes do elenco do Balé da Cidade.

Em setembro, o espanhol Cayetano Soto, que trabalhou com a companhia recentemente, reconstitui a parceria, criando uma peça com a participação da Orquestra Experimental de Repertório e Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo.

O Balé da Cidade também participa de dois festivais de dança no Brasil: o Vivadança, de Salvador, e a Mostra Brasileira de Dança, no Recife.