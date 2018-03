Ator Kevin Spacey é homenageado por trabalho em tradicional teatro londrino

Estrelas do palco e das telas prestaram homenagem ao ator Kevin Spacey em um evento de gala especial para marcar o fim de seu período de 11 anos à frente do tradicional teatro londrino The Old Vic.

O vencedor de dois prêmios Oscar assumiu a direção artística do teatro em 2003, e muitos creditam a ele a recuperação da casa, que passava por dificuldades.

A cerimônia, na noite de domingo, 19, foi apresentada pelo ator Hugh Bonneville, o lorde Grantham da série Downton Abbey, que elogiou o trabalho de Spacey no teatro.

“Ele não somente trouxe seu próprio talento de ator ao palco do The Old Vic e um toque de glamour de Hollywood, digamos assim, por ser um ator tão magnífico no palco, além da tela, mas tornou as raízes do The Old Vic ainda mais profundas do que eram”, declarou ele no tapete vermelho.

“Eles trouxeram atores dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e espalharam todo esse talento teatral por todo o mundo, então por onde começar? Ele é capaz de tudo. E ainda toca gaita”.

Spacey, de 55 anos, estrelou nove produções na casa, incluindo a muito elogiada “Ricardo 3º”.

“O que Kevin realizou fez uma diferença literalmente enorme no que era um prédio velho ao qual, na verdade, ninguém vinha”, afirmou Sally Greene, executiva-chefe do The Old Vic.

O astro de “Os Suspeitos”, “Beleza Americana” e do seriado político “House of Cards” recebeu um prêmio especial no Olivier Awards este mês em reconhecimento à sua atuação à frente do The Old Vic.

O teatro, que abriu em 1818 e acolheu uma série de atores famosos como Laurence Olivier, John Gielgud e Peggy Ashcroft, indicou o diretor teatral Matthew Warchus como sucessor de Spacey.