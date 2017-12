Morre ator italiano enforcado acidentalmente no palco

Morreu nesta quinta-feira, o ator Raphael Schumacher, por morte cerebral. O jovem que tinha 27 anos sofreu estrangulamento no palco durante uma cena do espetáculo Mirages (Miragem) no Teatro Lux, em Pisa. Segundo informações do jornal Il Giorno, a morte foi anunciada pelo boletim médico do hospital universitário local.

De acordo com relatos, o jovem tinha acabado de recitar um monólogo e terminava a peça com a cabeça em um laço para simular um enforcamento. Um dos colegas disse mais tarde: "O laço deveria ter sido falso e deveria tê-lo travado. Se ele caiu, eu não posso explicar como um incidente deste aconteceu."

A polícia trabalhou com a hipótese de suícidio, que mais tarde foi descartada.